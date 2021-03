Rubem Vieira na live: prefeito disse que metodologia do estado é que alterou o indicativo do estado de gravidade da pandemia na cidade Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 13/03/2021 22:42 | Atualizado 13/03/2021 22:56

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), fez uma live neste sábado (13), na sua página pessoal no Facebook, às 18h32. Segundo Vieira, o objetivo da live foi desmentir o que ele chamou de “fake news” que apontam Itaguaí como “bandeira roxa” para Covid-19 (risco muito alto, segundo classificação da Secretaria de Estado de Saúde). Rubem apontou que “gente do governo passado” e “que não torce por Itaguaí” querem induzir as pessoas a erro ao apontar que o município se encontra em alto risco de contágio e com baixos níveis de estrutura para atendimento. Vieira disse que o risco alto é uma classificação que contempla 12 munícipios (Itaguaí incluído), e que é preciso observar que a cidade, individualmente, tem risco baixo. “Vocês que quiseram que estivéssemos na bandeira roxa, perderam. Estamos na bandeira amarela”, disse ele.

O prefeito aproveitou a live para dizer que em cerca de um mês vai inaugurar o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal São Francisco Xavier (“estamos na fase de instalação de equipamentos”) e que não tem planos de fechar o comércio ou aumentar o rigor das restrições sanitárias.

Publicidade

METODOLOGIA DO ESTADO

Rubem Vieira mencionou a bandeira roxa, mas, na verdade, segundo a Rubem Vieira mencionou a bandeira roxa, mas, na verdade, segundo a classificação divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde na sexta-feira (12), a Região Metropolitana I está em bandeira vermelha (risco alto).

A Região Metropolitana I é composta pelos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

Publicidade

Na live, Rubem Vieira procurou reforçar que é preciso observar os dados de Itaguaí sobre a Covid-19 individualmente, por meio do Portal Covid mantido pela prefeitura em um site específico ( https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/ ). Neste painel, a cidade encontra-se em risco baixo (bandeira amarela), com 4083 casos confirmados e 203 óbitos.

Ainda de acordo com os dados do Painel (cuja última atualização ocorreu em 9 de março), dos cinco leitos de Covid do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), dois estão ocupados; e dos leitos não-intensivos, há cinco livres e seis ocupados.

Publicidade

“Mantemos o hospital de campanha fechado porque não temos pacientes, graças a Deus”, disse o prefeito na live. Rubem disse ainda que a classificação obtida por Itaguaí se deu por conta do somatório dos indicativos dos outros 11 munícipios, e que se trata de um dado regional, e não individual da cidade.

RECADO PARA A OPOSIÇÃO

O prefeito, como fez em outras ocasiões em que fala publicamente, mandou um recado para a oposição: “Todo dia a mesma coisa, é grupinho que torce contra, que quer que o comércio feche. Itaguaí não está em bandeira roxa, está em bandeira amarela. Só que o estado mudou a forma de fazer os cálculos. O estado pegou as últimas semanas, juntou os dados dos municípios da Região Metropolitana I, somou e dividiu. A gente, que está em amarelo, mudou para roxo. Estive com o secretário de estado de Saúde, estamos em amarelo”, disse Rubem na transmissão.

Publicidade

Ele continuou: “Nos últimos 16 dias, só houve um óbito em Itaguaí. Não existe essa questão de bandeira roxa, não vamos fechar o comércio, tirar o emprego das pessoas. Vamos continuar cobrando o uso de máscaras e álcool gel. Mas não vou aceitar essas mentiras. Continuamos na bandeira amarela. Quando ela se junta com os outros municípios da região metropolitana I, ficamos no roxo por causa dos outros municípios”, ressaltou.

Disse também: “Os empresários querem vir para cá; não são vocês que vão estragar isso. Se tiver que fazer live todo dia, eu venho dizer a cor da bandeira. É claro que, se chegar esse problema aqui, vamos tomar providências. Aqui fazemos estudos técnicos, a política não predomina, é o médico e o estudioso que entendem, eles fazem diariamente as somas de doentes, quantos internados etc. São eles que determinam as atitudes que vamos tomar. Estamos fazendo de tudo para não chegar nessa segunda onda”.

Publicidade

Vieira reforçou que as pessoas mantenham os cuidados sanitários no comércio e disse que está em estudos para verificar a viabilidade da prefeitura comprar vacinas para reforçar os estoques.