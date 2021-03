Cartaz do festival, que envolve caminhadas culturais, bate-papo em lives, exposição de fotografias e oficinas sobre produção literária Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 17/03/2021 23:38

ITAGUAÍ – Em “Procura da Poesia”, poema magnífico e famoso de Carlos Drummond de Andrade, o mestre diz em um verso: “Não cantes tua cidade, deixe-a em paz”. Nos versos do grande poeta, o conselho é uma reflexão que, no caso do professor e doutorando em Letras pela Uerj, se torna um incentivo para, justamente... cantar a cidade de Itaguaí!

Eduardo Teffé tem 36 anos, e, além do doutorado, é Mestre em Ciência da Literatura pela UFRJ e morador do Centro. Entusiasta das artes e agitador cultural, ele não poderia ficar de fora dos editais que foram lançados no contexto da Lei Aldir Blanc, que beneficia iniciativas como esse festival que acontece entre os dias 16 e 27 de março. “A Cidade como Espetáculo” tem como mote a inspiração que Itaguaí provoca nos artistas e nas pessoas, como a cidade – enquanto organização e agrupamento de pessoas nos mesmos espaços e nas mesmas intenções – desperta sentimentos, memórias, afetos, conexões e vislumbres.

O festival então abraça diferentes expressões em quatro diferentes formatos, a saber:

1 – Lives. Já rolaram com Tiago Mabel (ator e diretor da série “Sob o Mesmo Céu”, filmada em Itaguaí e com atores da região) e com Dhy Carvalho (artista plástico) sobre a exposição fotográfica (mais detalhes abaixo). Nesta quinta-feira (18), vai acontecer com Nelson Wenglarek (o tema “Histórias e Mitos de Itaguaí”). Quem quiser acompanhar a live com Wenglarek, é só acessar pelo Instagram @todo_mundo_pode_escrever.

Casa de Cultura (na entrada do Parque Municipal). Quem estiver interessado e quiser mais informações, basta acessar o link 2 – Passeios culturais – na próxima terça-feira (23), vai ocorrer pela manhã uma caminhada que sai da Raiz da Serra até o Mirante do Imperador. À tarde, uma caminhada pelo Centro da cidade. Em ambas há apresentação de fatos e história da cidade, por Nelson Wenglarek. O ponto de saída é a(na entrada do Parque Municipal). Quem estiver interessado e quiser mais informações, basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdK8-otUbsFQN4pdcnP-4NJpTx2fPkX9eG6bhK2hjkcrIvxg/viewform?usp=sf_link

3 – Oficina de escrita, com Eduardo Teffé, no canal do Youtube (com o nome dele). Nesta oficina, Teffé discute a escrita a partir da cidade e da paisagem e como elaborar narrativas envolventes a partir das lembranças e memórias.

4 – Exposição de fotografias – O curador Dhy Carvalho escolheu os trabalhos que serão expostos na Casa de Cultura de Itaguaí. O tema das imagens diz respeito aos afetos que os artistas têm ao retratar a cidade e como ela se apresenta para eles. A exposição abre no dia 23 de março e segue até o dia 27.