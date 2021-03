Sérgio Santal, um dos contadores de histórias, se apresenta em evento na Casa de Cultura de Itaguaí junto a outros artistas Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 19/03/2021 17:40

ITAGUAÍ – Com a curadoria de Eduardo Teffé, artistas contam histórias na Casa de Cultura de Itaguaí, para um seleto grupo de 20 pessoas (todos os protocolos de restrições sanitárias). As apresentações gratuitas acontecem nos dias 20 e 27 de março, sempre a partir das 15h. Quem estiver interessado é melhor chegar algum tempo antes desse horário, pois o acesso será limitado.

Teffé tem chamado o evento de “Mini Mostra de Contação”, pois trata-se de uma edição especial do festival de monólogos teatrais criado por ele em agosto de 2017. Desta vez, a linguagem é o solo cênico em que o contador/ator tem como maior vetor seus próprios corpo e voz, embora alguns deles se utilizem também de alguns acessórios, como instrumentos musicais e objetos de palhaçaria.

Segundo o curador/organizador – que também atua como contador de histórias no evento -, “a arte de contar histórias basicamente se utiliza de técnicas teatrais, músicas do universo infantil, bonecos e materiais lúdicos para contar histórias ou contos de fadas, autorais e populares e, também, poesia voltada para a infância”.

São espetáculos voltados principalmente para o público infantil, dentro de um projeto contemplado pela Aldir Blanc, cuja meta é colaborar na formação da criança, estimulando nela o prazer da leitura e a sua capacidade imaginativa.

A tradição oral é talvez a mais antiga das artes, e contar histórias evoca esse passado tão humano quanto ancestral. Nesse contexto, a contação de histórias é uma forma de instigar as crianças a entender que a arte é capaz de criar poderosas imagens e transmitir sólidos valores.

De acordo com Eduardo Teffé, “é através do prazer e das emoções que as histórias proporcionam que as crianças elaboram simbolismos implícitos nas tramas e personagens. A literatura infantil, principalmente os contos de fadas, pode ser decisiva na formação da criança em relação a si e ao mundo que a cerca”, explica ele.

Os contadores selecionados são:

- Dia 20 = Alcidneia Euphrasio (O Rei Preto de Ouro Preto); Eduardo Teffé (Senhor Vento Norte) e Sergio Santal (Fabular - Histórias para crianças espertas)

- Dia 27 = Ingrid Silva (Palhaçaria); Juliana Costa (Te conto que me contaram) e Eduardo Teffé (O menino, o navio e outras histórias de fantasma - Estreia)