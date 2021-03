Risco agora é moderado, segundo informações oficiais da prefeitura de Itaguaí Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 22/03/2021 19:50 | Atualizado 22/03/2021 20:07

classificação sobre a Covid-19 em Itaguaí é laranja (risco moderado), segundo informações oficiais da prefeitura publicadas no Painel Covid ( ITAGUAÍ – A bandeira desobre aem(risco moderado), segundo informações oficiais da prefeitura publicadas no Painel Covid ( https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/ ), de acordo com cálculos apurados até o dia 16 de março deste ano. No dia 13 de março, o prefeito Rubem Vieira (Podemos) fez uma live na sua página pessoal do Facebook para rebater afirmações de que Itaguaí apresentava risco alto (bandeira roxa) para a doença.

Na ocasião, ele disse que o risco na cidade era baixo (bandeira amarela) e que “gente do governo passado” e “que não torce por Itaguaí” estava espalhando fake news.

Publicidade

Rubem também reforçou que a classificação da prefeitura - individualizada em relação ao município - era a que deveria ser considerada, e não a classificação do governo do estado, pela Região Metropolitana I, onde Itaguaí está inserida.

A mudança da cor da bandeira de amarela para laranja não foi divulgada no site ou no Facebook da prefeitura, e também não foi comunicada à imprensa.

Publicidade

AÇÕES NAS RUAS

Depois da live do prefeito, algumas ações passaram a ser divulgadas no Facebook da prefeitura, tais como a sanitização realizada nesta segunda-feira (22) nas unidades de Estratégia Saúde da Família nos bairros Teixeira e Santa Cândida e na Unidade Básica de Saúde de Chaperó.

No dia 19 de março, agentes – provavelmente da Vigilância em Saúde – foram às ruas para medir a temperatura de cidadãos e distribuir álcool em gel. A mesma ação ocorreu no dia 17.

Publicidade

No dia 18 também houve sanitização no Hospital Municipal São Francisco Xavier, Cemitério do São Francisco Xavier, Cemitério Padre Cezare, UBS Centro, Terminal Rodoviário de Itaguaí, ESF Coroa Grande, UBS Brisamar e na sede da Vigilância em Saúde.

Na live do dia 13, o prefeito garantiu que a situação em Itaguaí está controlada e que há leitos disponíveis e atendimento normal, com demanda plenamente atendida e sem necessidade de reativar o hospital de campanha.

Publicidade

ÚLTIMOS DADOS

Além da mudança na classificação, o Painel traz os seguintes dados:

Publicidade

Total de casos confirmados = 4.147

Óbitos = 208

LEITOS INTENSIVOS DE COVIS HMSFX = 4 ocupados, 1 livre

LEITOS NÃO-INTENSIVOS DE COVID HMSFX = 9 ocupados, 2 livres