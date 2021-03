Em uma sequência de quatro fotos, postagem mostra instalação de estrutura metálica onde, segundo a prefeitura, vai funcionar uma barreira sanitária Reprodução internet - Facebook da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 25/03/2021 20:41

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí publicou na página que mantém na rede social Facebook, às 16h39 desta quinta-feira (25), fotos – acompanhadas de um texto – que mostram a instalação de uma estrutura metálica na Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza (RJ-99) em um ponto que, ao que tudo indica, fica próximo ao Ciep 300, à guarita da Polícia Militar e ao trevo na BR-101 (Rio-Santos), uma das entradas da cidade.

O texto diz o seguinte: “Nesta quinta-feira, 25/03, a Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Segurança Pública, Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde, realizou a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade de acordo com o Decreto nº 4.566/2021, no período de 23 de março a 6 de abril. A ação visa conscientizar a população e frear o avanço da Covid-19 no município de Itaguaí”.

A publicação, porém, não deixa claro se outras entradas da cidade receberam ou receberão a mesma estrutura.