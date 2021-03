Agentes da prefeitura em ação em Coroa Grande, a fim de impedir que turistas se aglomerem na cachoeira de Itimirim Reprodução internet - Facebook PMI

Por Jupy Junior

Publicado 27/03/2021 17:42 | Atualizado 27/03/2021 17:44

ITAGUAÍ – Determinados a impedir aglomerações e desrespeito ao decreto 4566/2021, agentes da Prefeitura de Itaguaí estão em campo para inibir cidadãos que insistem em fingir que tudo está normal na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Conforme uma publicação no Facebook da prefeitura neste sábado (27), às 14h09, os agentes estiveram na cachoeira de Itimirim, no bairro Coroa Grande, para cumprir os objetivos de uma grande operação de choque de ordem como medida de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

As fotos dão a entender que havia banhistas no local.

Banhistas na cachoeira, apesar de todas as recomendações para evitar aglomerações e os locais públicos Reprodução - Facebook PMI

Segundo o texto da postagem, a ação de conscientização foi fruto de uma força-tarefa que reuniu as secretarias de Ordem Pública, Segurança Pública e a Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde.

Não há informações quanto ao número de banhistas encontrados nem a quantidade de agentes envolvidos, assim como ainda não há um balanço divulgado.

O decreto 4566/2021 foi baixado no dia 23 de março e segue em vigor até 6 de abril.