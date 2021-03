Vacinação avança para outro grupo prioritário: agora quem tem mais de 68 anos pode se vacinar de acordo com a agenda divulgada pela prefeitura Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 30/03/2021 15:19 | Atualizado 30/03/2021 16:33

ITAGUAÍ – Com divulgação da vacinação contra Covid para mais de 68 anos anunciada para os dois últimos dias de março e o primeiro de abril, o prefeito Rubem Vieira disse que o atendimento será estendido a mais unidades de saúde e que as doses não terão quantidade limitada como nas primeiras datas anunciadas. A afirmação foi publicada em vídeo na sua página pessoal no Facebook na segunda-feira (29), às 17h. O vídeo foi feito logo depois de uma reunião no Teatro Municipal com coordenadores de postos de saúde e a coordenadora da vacinação em Itaguaí, Núbia (o sobrenome não foi dito pelo prefeito). O encontro contou também com a presença do secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Carneiro Zóia.

Vieira mencionou problemas iniciais na vacinação para pessoas a partir de 68 anos: “A reunião foi de ajustes na vacinação, tivemos alguns problemas. Hoje a demanda foi muito grande. (...) Então, houve um rebuliço no início, mas conversamos com toda a equipe. A partir de amanhã [terça-feira, 30] vamos começar a vacinar em mais unidades de saúde”.

Publicidade

O prefeito acrescentou ainda: “Não vai haver limitação de 50 doses por dia, vai ser conforme necessidade. O atendimento será de 8h ao meio-dia. Não vai ter fila. Todos os coordenadores estão cientes. Não precisa ir cedo para pegar número, mas tem que ter CPF e cartão do SUS, sem isso não é vacinado. Quem não tem cartão do SUS faz na unidade”, orientou Rubem.

AGENDA E LOCAIS

A vacinação para pessoas a partir de 68 anos acontece em 12 unidades básicas de saúde, e será estendida, em dias específicos, para outras, conforme o esquema a seguir:

Publicidade

Nos dias 30/03, 31/03 = UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Mangueira, UBS Chaperó, UBS Vila Margarida, Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, UBS Engenho e ESF Mazomba.

Além destas, a prefeitura vai vacinar também neste dia nas seguintes unidades : UBS Vila Geny, ESF Centro, UBS Vista Alegre e ESF Santa Cândida.

Publicidade

No dia 31/03 = UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Mangueira, UBS Chaperó, UBS Vila Margarida, Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, UBS Engenho e ESF Mazomba.

Além destas, a prefeitura vai vacinar também neste dia nas seguintes unidades : ESF Piranema, ESF Teixeira e UBS Vila Geny.

Publicidade

No dia 01/04 = UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Mangueira, UBS Chaperó, UBS Vila Margarida, Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Coroa Grande, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, UBS Engenho e ESF Mazomba. (neste dia o ESF Ilha da Madeira está em manutenção)