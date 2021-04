I Festival de Monólogos vai ser exibido online gratuitamente com artistas locais em textos próprios ou de outros autores Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 02/04/2021 12:16

ITAGUAÍ – Um texto original e envolvente, com uma presença marcante no palco são alguns dos pré-requisitos para um bom monólogo teatral, uma arte que nos últimos anos ganhou muitos adeptos, não só porque as produções são mais baratas, mas também porque o formato passou por uma espécie de redescoberta no meio artístico. Nesse contexto, é interessante a proposta do grupo itaguaiense Laboratório Teatral: eles criaram o I Festival de Monólogos de Itaguaí, que está com inscrições abertas até o dia 7 de abril para artistas que queiram participar.

O Festival ocorre nos dias 15, 16 e 17 de abril. No primeiro dia, haverá leitura dramatizada do texto “A Exceção e a Regra”, de Bertold Brecht, pelo grupo Laboratório Teatral. No dia 16, um bate-papo com artistas locais sobre suas histórias, relações entre teatro e território e como fazer teatro em Itaguaí. No último dia, as apresentações dos monólogos com debate posterior.

Segundo o grupo organizador, que é responsável pela curadoria, o evento – que será totalmente online e gratuito - tem como objetivo fomentar produções cênicas, visibilizar as potências artísticas no território, promover o protagonismo das atrizes e atores emergentes da cidade e gerar espaços de mercado e fontes de renda para as potencialidades artísticas da cidade.

O evento tem o patrocínio da Prefeitura de Itaguaí, por meio da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura.

INSCRIÇÕES

Os artistas devem seguir os procedimentos expostos no edital, apresentar um monólogo de no máximo quinze minutos, com cenas de textos autorais ou de outros autores. Todos os monólogos habilitados para participação receberão cachê de R$300 e certificados para espectadores e participantes. A transmissão será pelas redes como o Meet e YouTube, cujos links serão divulgados oportunamente.

Link para o edital: https://drive.google.com/file/d/1IaqDzsMT2rRHqUCm8ctjjL9Q-cWwHlKW/view?usp=drivesdk

