Por Jupy Junior

Publicado 07/04/2021 19:29

ITAGUAÍ – Em um novo decreto (número 4571) publicado na terça-feira (6), a Prefeitura de Itaguaí estende os efeitos das restrições sanitárias estipuladas pelo decreto 4566 (de 23 de março) até o dia 9 de abril, pelo menos. O decreto foi reproduzido na página de Facebook da prefeitura, em uma postagem feita nesta quarta-feira (7), às 9h09.

Ficam mantidas, dentre outras mais específicas, as seguintes medidas: fechamento das áreas públicas entre 23h e 5h; horário de atendimento ao público na prefeitura entre 8h e 15h; bares e restaurantes restritos a 50% de ocupação e funcionamento até as 21h; shoppings abertos de meio-dia até as 20h; lojas de rua abertas entre 9h e 18h; ambulantes (food truck e barraquinhas) funcionam até as 22h; barreiras sanitárias nas entradas e saídas da cidade; áreas de lazer em condomínios devem ficar fechadas. Além disso, nos bares, restaurantes e lanchonetes os cliente não pode consumir bebida alcóolica se estiverem em pé.

Nesta quarta-feira (7), o Painel Covid municipal apresenta os seguintes dados: Casos confirmados (4566), óbitos (226), bandeira vermelha (alto risco de contágio), 100% de ocupação dos 10 leitos intensivos e dos semi-intensivos, de 17, dois estão livres no hospital municipal São Francisco Xavier.