Rubem Vieira na live: balanço dos 100 dias e promessa de reformas no hospital São Francisco Reprodução internet - Facebook de Rubem Vieira

Por Jupy Junior

Publicado 11/04/2021 17:59

ITAGUAÍ - O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), fez uma live na noite de sábado (10) na sua página pessoal no Facebook e no Instagram, em virtude dos 100 dias de seu governo. Em meio a dificuldades técnicas de transmissão – a live teve que ser reiniciada e foi publicada em duas postagens por causa disso - ele falou sobre a pandemia no município, vacinação, uma possível flexibilização do decreto de restrições sanitárias, parcerias com o governo estadual para obras e finalizou com a promessa de uma grande reforma no hospital municipal São Francisco Xavier.

Rubem foi eleito no último pleito com 11.341 votos (17,72% do eleitorado).

Porém, Rubem já ocupa a cadeira de prefeito há mais tempo, pois foi ele quem substituiu Carlo Busatto Junior (Charlinho), ainda em julho de 2020. Na ocasião, Charlinho e seu vice (Abeilard Goulart de Souza Filho) foram cassados, e Rubem, como presidente da Câmara, tomou posse como prefeito.

INVESTIMENTOS

O prefeito abriu a live felicitando a população e mencionando a alegria de poder cuidar da cidade onde ele vive: “sou o cara mais feliz do mundo porque posso cuidar da cidade que amo”.

Mais uma vez citou os críticos, que, na sua visão, são pessoas do governo anterior: “Sempre tem um mimimi, as críticas principalmente da outra gestão, daquele outro prefeito, mas não estamos preocupados com os 100 dias passados deles, e sim os nossos, não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas sim do trabalho que estamos desenvolvendo”.

Rubem disse também acreditar que Itaguaí será uma cidade-modelo: “Vai ser uma cidade diferenciada, com investimentos grandes”.

PANDEMIA E VACINAÇÃO

Ele citou também a pandemia: “Vivemos um momento triste, sabemos das dificuldades que estamos vivendo, a gente vem lutando muito para não deixar a pandemia parar a cidade, para que a gente possa passar pela pandemia, que a gente possa vacinar as pessoas”.

Vieira fez um apelo sobre a vacinação: “Quem tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda. Tem morador que já tomou a primeira e não voltou. Temos que cobrar a presença daqueles que têm acima de 66 anos de idade”.

Ainda sobre a pandemia, ele reiterou que uma equipe técnica é quem decide sobre as restrições sanitárias impostas pelos decretos municipais. “É a ciência quem resolve”, disse ele, que citou a alta ocupação no hospital São Francisco Xavier: “O hospital está cheio, mas participamos da regulação de vagas, há pessoas de fora, é claro que tem gente de Itaguaí também, mas há pessoas de fora [ocupando as vagas]”.

“Se eu falar que está tudo bom estarei mentindo, mas foram 100 dias de muito trabalho”, disse ele. Rubem continuou: “Conseguimos as cirurgias ortopédicas e buco-maxilo, temos hemodiálise dentro do hospital para pessoas internadas, temos trabalhado incansavelmente para tentar fazer o melhor”.

DECRETO E PARCERIAS

Na segunda postagem, iniciada por causa de travamentos da imagem, o prefeito continuou.

“Sei que muita gente reclama, isso é normal, a gente não consegue agradar todo mundo, temos algumas coisas a fazer”, começa ele no segundo vídeo. Ele volta a falar sobre pandemia, vacinação e sobre os decretos de restrição sanitária: “O número de pessoas contaminadas vem baixando, uma curva que começa a descer, isso dá uma segurança maior para em breve a gente poder flexibilizar mais o decreto, só vamos fechar [o comércio] em último caso, temos feito uma campanha de conscientização na rua com a equipe de Ordem Pública e de Vigilância Sanitária nas ruas”.

Rubem disse que na terça-feira (13) haverá uma reunião entre a equipe de saúde de Itaguaí e o Ministério Público para avaliação da situação de pandemia em Itaguaí, e que, a depender das análises, um novo decreto pode vir a flexibilizar as restrições. “Queremos preservar vidas e o emprego das pessoas, a economia do município”, disse o prefeito.

“Muitas coisas boas aconteceram nesses 100 dias: trouxemos várias parcerias com o governo estadual, federal, com deputados, senador, governador, trouxemos a reforma da RJ 099 [Reta de Piranema], uma obra importantíssima”, listou Rubem. E acrescentou: “Assinamos o convênio com o DER, começamos a receber asfalto para recapear as ruas da cidade, vamos fazer saneamento básico e calçadas”.

Especificamente sobre a Reta de Piranema – que já está em obras – Rubem contou que pediu ao governador para aumentar a extensão da ciclovia a fim de que ela ligue Seropédica a Itaguaí, diferente do projeto original, que previu apenas um trecho entre os dois municípios.

A título de balanço dos 100 dias, ele explicou: “Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo”.

“Reabrimos os postos de Brisamar e de Piranema, há anos fechados, estamos trocando as lâmpadas [convencionais] por led, o Parque Municipal também terá as lâmpadas trocadas, já saiu a licitação, temos atividades lá como zumba e funcional, voltamos com a feira de artesanato (adiada por causa da pandemia), estamos limpando os rios da Itaguaí, fazendo um trabalho incrível no Santana, limpando todos os rios do Chaperó, em breve vamos começar no Teixeira... tudo isso nos 100 dias”, listou Rubem Vieira.

“Isso foi só o começo, não estou esperando chegar o ano de eleição”, disse o prefeito.

“UM HOSPITAL DECENTE”

Ele finalizou a live com uma promessa de reforma do hospital municipal São Francisco Xavier: “vamos fazer uma obra bonita, acabar com o puxadinho do São Francisco, para dar dignidade à população, um hospital decente, digno, o projeto está lindo, está indo para licitação, mas em breve começam as obras em sistema de urgência, terá que ser rápido”, prometeu.