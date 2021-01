É importante que os moradores das áreas de risco (encostas e barranco, além da população ribeirinha) permaneçam atentos, principalmente caso chova na cidade nas próximas 24 horas. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/01/2021 16:08 | Atualizado 04/01/2021 18:47

ITAPERUNA - Durante a tarde desta segunda-feira (04), o volume do Rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense permanecia subindo 5 cm por hora e deve seguir aumentando até a noite. É importante que os moradores das áreas de risco (encostas e barranco, além da população ribeirinha) permaneçam atentos, principalmente caso chova na cidade nas próximas 24 horas. Município atinge a cota de inundação aos 4 metros e às 14h15 marcava 4,07 metros.

As fortes chuvas - intensas precipitações pluviométricas - ocorridas nas últimas 48 horas, principalmente nas cabeceiras do Rio Muriaé, situadas nas cidades mineiras de Miraí e Muriaé, ocasionaram o aumento da cota do canal, no perímetro de Itaperuna, fazendo com que a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC) às 13h de hoje (04/01) alterasse o status da vigilância de alerta máximo para ALARME. A última madrugada registrou diversos pontos de alagamentos no maior município do interior do estado do Rio. Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Vinhosa, Cehab, Loteamento São Manoel, Matadouro e Centro; enxurradas atingiram dois distritos, sendo estes Comendador Venâncio e Raposo.

Major PM Luz, secretário da Defesa Civil Municipal, explica que equipes seguem monitorando a cidade e principalmente distritos; o órgão está à disposição da população para quaisquer emergências.

De acordo com coronel BM Joelson de Oliveira, coordenador regional de Defesa Civil do Noroeste Fluminense, as águas das cheias que ocorreram nas cabeiras de Muriaé (MG), nas últimas 24 horas, ainda passarão pelo município provavelmente nos próximos dois dias. A previsão de tempo chuvoso segue até a quarta-feira, 06. Continua após vídeo.

Outro fator fundamental para que seja feito o acompanhamento do risco de alagamentos na cidade, é a régua de medição do volume do rio, localizada na Rua Primeiro de Maio entre a "ponte do Claudão" e "a ponte do cinema". O sistema de controle é feito pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O Corpo de Bombeiros que funciona 24 horas monitora esporadicamente a régua, informando a situação à Defesa Civil, segundo o Coronel.



A Defesa Civil também realiza um acompanhamento constante dos principais institutos de meteorologia do país e faz parte da Rede de Comunicação (REDEC) da Região, órgão da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que oferece um serviço de classificação de risco de chuvas, repassando informações diárias para todas as Secretarias Municipais.

Ainda de acordo com o coordenador regional, não é possível descartar o risco de chuvas torrenciais que modificam o panorama e as previsões, entretanto, ele lembra que a Defesa Civil está preparada para as emergências da cidade e de toda a Região e atua sempre de maneira preventiva para a segurança da população. Continua após foto.

Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Vinhosa, Cehab, Loteamento São Manoel, Matadouro e Centro; enxurradas atingiram dois distritos, sendo estes Comendador Venâncio e Raposo. Foto: reprodução internet



Devido ao risco de chuva forte, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu um alerta para cidades da Região com probabilidade de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas, eventual queda de granizo, além de volumes pontuais expressivos. O aviso é válido entre 12h até o fim do dia. Na região, o aviso abrange Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Laje do Muriaé, entre outras. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para fortes chuvas na maioria dessas cidades. O aviso é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Medição

Hora Cota do canal Vazão

Às 18h15----------4,21 metros-------626 mil litros por segundo

Às 17h15----------4,19 metros-------618 mil litros por segundo

Às 16h15---------4,15 metros-------603 mil litros por segundo

Às 14h15---------4,07 metros-------573 mil litros por segundo

Às 13h15---------3,02 metros-------555 mil litro por segundo

Às 11h15---------3,92 metros-------519 mil litro por segundo

Às 9h15----------3,81 metros------481 mil litros por segundo

Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros). Continua após foto.

Fortes chuvas ocorridas nas últimas 48 horas, principalmente nas cabeceiras do Rio Muriaé, situadas nas cidades mineiras de Miraí e Muriaé, ocasionaram o aumento da cota do canal, no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

