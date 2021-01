Famoso por seu bordão "Você piscou", Nelson Quito, pediu ajuda aos seus mais de 200 mil seguidores e criou a Campanha Marmitas do Bem. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 15:06 | Atualizado 18/01/2021 16:09

A crise financeira que atinge o país fez diversos artistas e influenciadores digitais se envolverem em ações sociais. O promoter e digital influencer gaúcho, Nelson Quinto, se uniu ao time de futebol LGBTQIA+ Fair Play Sport Club e usou do seu prestígio nas redes sociais para distribuir mais de 2,4 toneladas de refeições durante a pandemia e pretende estender o gesto ao Noroeste Fluminense.



“Meu sonho é replicar essa ação social ,que fizemos aqui no Sul, no restante do Brasil. Estamos em contato pelo Instagram com algumas pessoas do noroeste Fluminense para tentar uma movimentação parecida em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Muito feliz com essa possibilidade.” destaca o promoter gaúcho.



Famoso no Instagram com o seu bordão “Você piscou” ele pediu ajuda aos seus mais de 200 mil seguidores e criou a Campanha Marmitas do Bem. Semanalmente se reúne com os atletas do Fair Play Sport Club e produzem cerca de 200 marmitas de macarrão com salsicha que são distribuídas no centro de Porto Alegre para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao total já serviram aproximadamente 2,4 toneladas de refeições durante a pandemia. “Comecei ajudando uma outra campanha linda que encerrou, aí resolvi continuar por conta própria. Com o apoio do Fair Play entregamos mais de 4 mil marmitas em 2020, é incrível o poder da internet. Fico muito surpreso, tem doações de todo o Brasil. Quero agradecer cada um que nos ajudou, de coração", comenta o promoter.

Publicidade

Há mais de 20 anos organizando a lista de convidados dos melhores eventos no Sul do Brasil Nelson Quinto resolveu literalmente colocar a mão na massa e ajudar os porto-alegrenses que estão passando fome nas ruas da capital e o ato deve ser estendido ao interior do Rio.



Para ajudar a ação, que tem previsão de retornar na primeira quinzena de 2021, você pode entrar em contato com ele pelo seu perfil no Instagram Para ajudar a ação, que tem previsão de retornar na primeira quinzena de 2021, você pode entrar em contato com ele pelo seu perfil no Instagram @nelsonquinto e fazer sua doação.

Publicidade

Famoso por seu bordão "Você piscou", Nelson Quito, pediu ajuda aos seus mais de 200 mil seguidores e criou a Campanha Marmitas do Bem. Foto: divulgação

Publicidade