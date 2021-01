Ao contrário da CoronaVac, todas as doses da Oxford/AstraZeneca serão aplicadas neste momento — não serão feitas reservas para segunda dose. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 13:58 | Atualizado 26/01/2021 17:22

O Governo do Estado do Rio de Janeiro começou a distribuir nesta segunda-feira (25) as doses da vacina da Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as cidades do Noroeste Fluminense vão receber um total de 8.640 doses. Confira quantidades por município abaixo.

ASTRAZENECA MUNICÍPIOS DOSES A DISTRIBUIR (AJUSTADAS 10d)

DOSES A DISTRIBUIR (POR FRASCOS DE 10 DOSES) Aperibé 130 13 Bom Jesus do Itabapoana 450 45 Cambuci 180 18 Cardoso Moreira 140 14 Italva 180 18 Itaocara 310 31 Itaperuna 1.040 104 Laje do Muriaé 80 8 Miracema 290 29 Natividade 200 20 Porciúncula 210 21 Santo Antônio de Pádua 470 47 São José de Ubá 90 9 Varre-Sai 90 9

A SES, por meio da Vigilância em Saúde, enviou ofício aos municípios recomendando que as secretaria municipais de Saúde façam uma busca ativa para levantar casos de idosos e deficientes vivendo em instituições que não estejam cadastradas no Ministério da Saúde e, por isso, possam não ter recebido ainda doses da vacina Coronavac. O documento solicita ainda que os gestores municipais comuniquem à Subsecretaria de Vigilância em Saúde essas possíveis divergências para que possam ser solucionadas.



Remessas das doses - A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informa que todas as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Rio serão distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do PNI. A medida foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira.



Já a remessa da segunda dose da vacina Coronavac para os municípios está programada para a primeira semana de fevereiro, de modo que as doses possam ser aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.