Artista foi um dos contemplados pelo Edital da Lei Federal Aldir Blanc. Foto divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 27/01/2021 12:00

PORCINCULA - O artista plástico Ricardi de Paula produziu um belíssimo painel retratando os pontos turísticos e culturais do município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Uma significativa obra, que está exposta na parede externa do banheiro público, localizado na Praça Antônio Amado.



O artista foi um dos contemplados pelo Edital da Lei Federal Aldir Blanc de Apoio à Cultura, disponibilizado pela Secretaria de Cultura de Porciúncula em 2020, que entregou recursos emergenciais para artistas, agentes e entidades culturais do município. O projeto de Ricardi também prevê uma exposição de suas obras no Centro Cultural Dr. Edésio Barbosa da Silva, a ser marcada em breve.





