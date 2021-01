Doações para ajudar no sonho de Ana Luiza ser médica também podem ser feitas por meio da vaquinha online ou de depósito em conta bancária. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 31/01/2021 12:35 | Atualizado 31/01/2021 13:07

ITAPERUNA - O sonho de se tornar médica vem carregado de determinação e fé. Ana Luiza Peçanha, 17 anos – que está às vésperas de completar a maioridade, no dia 06 de fevereiro – passou para o curso de Medicina em uma universidade particular em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Vinda de uma família humilde de São Fidélis, também no interior do estado do Rio, a recém chegada ao município de Itaperuna, fez o vestibular no dia 05 de dezembro e contava com a nota do Enem 2020 para conseguir o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Como o exame foi adiado diversas vezes e as notas da edição do ano passado estão previstas para serem divulgadas apenas em março, não será possível usar o desempenho desta edição para concorrer ao financiamento estudantil do primeiro semestre, apenas na edição que deve abrir inscrições em abril. Ana Luíza morava em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, com a avó materna até este fim de semana; cidade onde os pais residem, em uma casa alugada, com as outras duas irmãs - Ana Carolina, 22 anos e Ana Beatriz de 12. Desde este domingo, 31, a estudante passa a dividir um apartamento com duas colegas no bairro Cidade Nova. Persistente em seu objetivo, ela vende doces de fabricação caseira, além de rifas e inclusive contou, até o momento, com doações financeiras de conhecidos, amigos e familiares para quitar a matrícula no valor de R$ 9.764. Continua após foto.

Em entrevista ao O Dia, Ana Luíza pontuou um pouco de suas expectativas, sonho, ideais, planejamento para conseguir manter as despesas universitárias. Continua após o vídeo.

A mãe, Andreia Peçanha, 45 anos, que é assistente social, conta que a filha herdou os dons de culinária da avó materna, Margarida dos Santos Silva, 72 anos. Andreia acrescenta que aos 11 anos a filha, de visão empreendedora, decidiu vender docinhos para comprar um celular e com muito empenho conseguiu o aparelho do modelo que queria. "Ana Luiza sempre foi decidida e batalhadora. Ela aprendeu com a avó a fazer docinhos e fez disso seu ponto de partida para obter algo. Em relação a faculdade, imaginávamos que seria inicialmente R$ 20 mil para a matrícula e mensalidade de fevereiro, pois viria o Fies, mas infelizmente com o decreto impediu que formandos de 2020 participassem da edição de 2021 acabamos tendo mudanças nos planos", explica a mãe.



Para assegurar a vaga, a estudante terá que arcar com cinco mensalidades de R$ 9.764 até conseguir o financiamento que está previsto para o fim deste semestre e só assim obter o financiamento integral. As aulas começarão já no dia 01 de fevereiro. Continua após foto.

Trilhando uma trajetória de desafios, mas com determinação e fé, Ana Luiza com a mãe e a avó, dona Margarida, no dia do pagamento da matrícula do curso de Medicina, em Itaperuna. Lili Bustilho

Ainda de acordo com Andréa, cursar medicina é um sonho da jovem, por isso toda a família está se empenhando para ajudá-la. “Desde pequena ela sempre falava que queria ser médica, mas quando ela viu a nossa condição financeira ela começou dizendo que seguiria outras profissões. De repente, em agosto ela me chamou e falou que queria muito fazer medicina. Então eu falei: Minha filha, tenta. A gente vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão”, destacou emocionada.



A futura médica demonstra gratidão a Deus e a todos que a incentivam. “Tenho uma fé muito grande! Em Campos dos Goytacazes, sou catequista desde bem novinha. Não tenho dúvida de que Deus tá separando o melhor dele pra mim! Prova disso é aparecer tanta gente incrível na minha vida para me ajudar. Sou grata a todos, e ainda mais grata à Ele que enviou e envia cada pessoa para de alguma forma me incentivar e apoiar! Todos me deixam ainda mais pertinho do meu sonho”, concluiu.

Sorteio da rifa de um bolo de 15 fatias e 100 docinhos será realizado no dia 10 de fevereiro; ainda há números a venda. Lili Bustilho Os interessados em comprar a rifa ou fazer encomenda de doces podem entrar em contato pelo número de Ana Luiza: (22) 99607-0643.



Outras formas de colaborações e contribuições:

Por ser ainda menor de idade, as contas disponibilizadas para as colaborações são da irmã mais velha, que não movimenta para uso pessoal, então todo o dinheiro depositado a família sabe que é originário das doações para Ana Luiza.



Conta corrente

Nome: Ana Carolina Silva Peçanha (irmã)

CPF: 170.383.527-17



Pix:

•Chave: 17038352717



Bradesco:

•Conta: 18060-2

•Agência: 2850



Itaú:

• Conta: 59406-9

•Agência: 1628



Vaquinha online

Por ser ainda menor de idade, as contas disponibilizadas para as colaborações são da irmã mais velha, que não movimenta para uso pessoal, então todo o dinheiro depositado a família sabe que é originário das doações para Ana Luiza.

Conta corrente

Nome: Ana Carolina Silva Peçanha (irmã)

CPF: 170.383.527-17

Pix:

•Chave: 17038352717

Bradesco:

•Conta: 18060-2

•Agência: 2850

Itaú:

• Conta: 59406-9

•Agência: 1628

Vaquinha online

Na Sharity, ajudar é mais fácil do que você imagina. Conheça e contribua com a campanha pelo link: https://sharity.com.br/passei-pra-medicina?u=258c13a0399011eba2610a64e40af16e&n=3

Instagram: @analuasp

Contato: (22) 99607-0643

