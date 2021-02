Gabi saiu do nível zero de conhecimento em marketing e empreendedorismo digital para se tornar especialista nos ramos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 15:57

A pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de inovações e adaptações em diversos setores profissionais tornando a internet a ferramenta mais usada nesta época de isolamento social. Pioneira no segmento de marketing e empreendedorismo digital no Brasil - no auge dos 25 anos - a influenciadora Gabi Cervantes que mantem um grande número de seguidores de Itaperuna e demais cidades do Noroeste Fluminense, prioriza a produção de conteúdo voltado à referida área utilizando da habilidade de comunicar o essencial, além de ser uma das mais jovens do ramo, o que auxilia o público tendo a aproximação de linguagem com a nova geração.



Quando Gabrielle Alves Cervantes começou, havia pouco a encontrar nas redes sociais mais populares do país, como o Instagram. Assim, seus aprendizados aconteceram por tentativas e erros, até que pegasse experiência e, com isso, tivesse uma gama maior de ensinamentos. “Eu crio conteúdo sobre marketing digital e marketing de afiliados. Ensino a começar a trabalhar com isso, do básico ao avançado”, relata Gabi.



A influenciadora saiu do nível zero de conhecimento em marketing e empreendedorismo digital para se tornar especialista nos ramos. Com isso, seus vídeos possuem os mais variados tipos de conteúdos, desde os mais básicos aos avançados, para pessoas que já têm vivência na área.







A itaperunense, estudante de Enfermagem, Flavia Bastos, conta que conseguiu desenvolver técnicas de vendas online e garantir renda extra em seu orçamento financeiro. "Gabi é muito expressiva e clara. Além de ser atenciosa. Posso dizer que aprendo muito a acada artigo ou vídeo. Consegui minha liberdade econômica seguindo a Gabi", pontua.

Gabrielle Alves Cervantes está nos auges dos 25 anos e se destaca nas redes sociais. Foto: divulgação