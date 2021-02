Sessão ordinária foi a primeira de seis novos vereadores após a posse no início do ano. Foto: Italva em foco

Por Lili Bustilho

Publicado 03/02/2021 12:00

ITALVA - A Câmara Municipal de Vereadores de Italva, no Noroeste Fluminense, retornou do recesso e abriu o ano legislativo na tarde desta terça-feira (02/02) em sessão ordinária. Devido a pandemia da Covid-19, os protocolos de saúde seguem sendo seguidos e o plenário foi mantido fechado para o público, mas o italvense teve acesso pela internet, já que a sessão foi transmitida ao vivo na página oficial da Casa Legislativa no Facebook.





Para esta primeira reunião legislativa do ano, o presidente da Câmara Municpal, Joel Enfermeiro, convidou o prefeito, Léo Pelanca, o vice-prefeito, Enilson da Eromac, o Juíz da Comarca de Italva, Dr. Rodrigo Rebouças, e o promotor, Dr. Marcelo Faria, reunindo assim os três poderes. A sessão ordinária foi a primeira de seis novos vereadores após a posse no início do ano, mas não há previsão de votação de projetos significativos e deverá ser uma cerimônia oficial de abertura dos trabalhos legislativos de 2021.

Publicidade

Aquisição por emenda parlamentar - O vereador Arthur Rodrigues (PL) conseguiu seis respiradores para o município que até então alugava os equipamentos. Os primeiros aparelhos próprios foram possíveis por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Delegado Felício Laterça e foram entregues no Pronto Socorro Municipal na última semana e vão auxiliar no tratamento dos afetados pelo novo coronavírus. Essa conquista proporcionará uma grande economia à prefeitura, de acordo com a Câmara Municipal.

Vereador Arthur Rodrigues (PL) conseguiu seis respiradores para Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicidade