Desde as 7h, cinco aeronaves, sendo uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do Governo do Estado, iniciaram a operação para a distribuição das vacinas no estado do Rio.

03/02/2021

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade, nesta quarta-feira (03.02), à entrega da segunda dose da vacina CoronaVac para os municípios do Noroeste Fluminense. As 4.320 doses do imunizante são reforço da primeira dose disponibilizada para as secretarias municipais de Saúde no último dia 19 de janeiro, garantindo que o esquema vacinal seja cumprido no intervalo de 21 dias.



Desde as 7h, cinco aeronaves, sendo uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do Governo do Estado, iniciaram a operação para a distribuição das vacinas para 88 municípios. A logística prevê que um helicóptero atenderá mais de um município. Confira a previsão das doses distribuídas pela SES por município:

Noroeste Fluminense 18/01/21) MUNICÍPIOS TOTAL A DISTRIBUIR D2 (a partir de 01/02/2021) (AJUSTADA) Aperibé 140 Bom Jesus do Itabapoana 620 Cambuci 155 Cardoso Moreira 145 Italva 145 Itaocara 375 Itaperuna 1,020 Laje do Muriaé 70 Miracema 275 Natividade 245 Porciúncula 240 São José de Ubá 100 Santo Antônio de Pádua 650 Varre-Sai 140 TOTAL 4.320

Uma nova remessa, com 42.400 doses de CoronaVac, também está sendo enviada aos 92 municípios para que sejam utilizadas como 1ª dose, ampliando a cobertura do público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e orientação da SES aos municípios. O quantitativo referente à segunda dose para essas pessoas está reservado e será enviado dentro do prazo para aplicação.



Outras 7.350 doses da vacina Oxford/AstraZeneca também serão encaminhadas para unidades de saúde da rede estadual e militar. Os imunizantes vão reforçar a vacinação dos trabalhadores de saúde da linha de frente do atendimento a pacientes com Covid.



Público prioritário - A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), da SES, enviou um ofício aos 92 municípios, no último dia 25, em que ressalta ser de extrema importância que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de imunização priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações. A SVS recomenda ainda que os municípios organizem suas agendas de imunizações de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, de forma que o frasco multidoses seja utilizado em sua plenitude.



Devem receber o imunizante neste momento:

- Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa permanência para idosos, como casas de repouso, asilo ou abrigos;

- Pessoas com deficiência que vivem em residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência;

- Indígenas maiores de 18 anos vivendo em terras indígenas;

- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos no atendimento a pacientes com Covid;

- Profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

- Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas;

- Trabalhadores de instituições de acolhimento institucional em residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência.



