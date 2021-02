Animal resgatado foi levado ao canil, situado no bairro Vila José de Carvalho, no munícipio. Foto: divulgação/PMM

Por Lili Bustilho

Publicado 03/02/2021 17:31

MIRACEMA - Um cachorro debilitado que estava dentro de um ribeirão, na altura de uma ponte próxima ao antigo Hotel Braga, no Centro de Miracema, no Noroeste Fluminense, foi resgatado nesta quarta-feira, 03, por agentes da Defesa Civil Municipal. O órgão não descarta a possibilidade do dono ou dona do cão ter o abandonado no local já que este teria sido diagnosticado pelo veterinário, Dr. Gustavo, com pneumonia e também uma doença grave incurável. Ainda sem nome, o animal que foi levado ao canil, situado no bairro Vila José de Carvalho, próximo a Coopcren - uma usina de catadores de lixo - está isolado dos demais porque apesar da patologia constatada não ser transmissível ao ser humano, a doença é contagiosa para outras espécies.



A Defesa Civil Municipal informou ao O Dia que no canil ocorre a alimentação adequada e visita de veterinário da vigilância de saúde todos os dias. Dr. Gustavo fez o atendimento voluntariamente.