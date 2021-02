Disque Denúncia do Noroeste atende pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 11:25

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem e um adolescente foram assassinados a tiros em pontos diferentes na cidade de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado do Rio, nas últimas 24 horas. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar os dois homicídios ocorridos nesta quarta-feira, 03, podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

Um adolescente de 17 anos que foi baleado no Morro da Caixa d’Água foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Hélio Montezano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com polícia, a vítima teria sido atingida por quatro disparos de arma de fogo no rosto/cabeça.

Já na localidade conhecida como Lagoa do Sapo, no bairro Farol, um homem de 39 anos morreu ao ser baleado na Rua Antônio M. de Paula, próximo de uma Igreja. O Destacamento do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrido por populares; ele não resistiu e morreu no hospital.



Os dois crimes foram registrados na 136ª Delegacia de Polícia de Pádua, onde inquéritos policiais foram instaurados e os casos serão investigados. Até o momento não há informações sobre motivação e autoria para os crimes. O 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) conta também com os telefones 190 e (022) 3853-3515 para denúncias anônimas.