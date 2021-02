Participação no Festival representa uma grande conquista para C&T, mas para viajar até a capital do estado de Goiás, para a próxima etapa no dia 16, os dois contam com o incentivo da população da Região. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/02/2021 16:00

ITAOCARA - Recentemente, a dupla CAIO & TERRAÇÃO foi selecionada para participar do Festival Sertanejo - um reality show realizado pelo Programa Sertanejo e o Grupo Mega BR, e exibido pela TV Goiânia Band. Caio – nascido em Nova Friburgo – e Terração – nascido em Itaocara, terão a chance de levar suas composições para o berço da música sertaneja no Brasil. A dupla foi formada em 2017, quando se conheceram entre uma aula e outra na Universidade Rural do Rio de Janeiro. No segundo semestre de 2020 eles lançaram o primeiro trabalho autoral o EP SONHO MEU, que foi um grande sucesso, atingindo mais de 300.000 execuções nas plataformas digitais (Spotify, Deezer e outras).

A participação no Festival representa uma grande conquista para ambos, mas para viajar até a capital do estado de Goiás, para a próxima etapa – uma audição ao vivo no dia 16 – os dois contam com o incentivo da população da região. Foi criada a campanha “Caio & Terração no Festival Sertanejo 2021”, na qual as doações podem ser feitas através de depósito ou transferência bancária e também pelo PIX. Continua após foto.

C&T - Dupla do interior do Rio no maior reality show de música sertaneja do Brasil. Foto: divulgação Confira os dados: Conta Bancária: Geuzimar Terração da Silva, CPF: 138.085.147-52, Caixa Econômica Federal. Agência: 3071/ CC 22710-6/ Operação 001. Já pelo PIX a chave é: [email protected].



A dupla orienta os apoiadores a tirar uma foto do comprovante e enviar pelo WhatsApp, Facebook ou Instagram. Ao fim da participação no Festival, será apresentado o destino das doações e comprovantes. Confira o trabalho da dupla no YouTube acessando o link: https://www.youtube.com/channel/UCOkiogPZwWA5F1aoXvabqyA

