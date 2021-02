SMS ressalta que o uso de máscaras; a higienização das mãos e o distanciamento continuam sendo métodos essenciais para evitar a contaminação e consequentemente um possível congestionamento da rede hospitalar. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 14:33 | Atualizado 04/02/2021 14:37

MIRACEMA - O vacinômetro de Miracema, no Noroeste Fluminense, registra 435 pessoas vacinadas até a última quarta-feira, 03. Deste total, vinte são idosos em Instituição de Longa Permanência (ILP); treze profissionais de Entidade (Asilo) e 402 profissionais da saúde.

Comparando os boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do dia 03 de fevereiro com o levantamento do dia 1º, o município não registrou novos óbitos em decorrência de complicações do novo coronavírus permanecendo com 27 mortes e mais 9 em investigação. Os dados ainda apontam para 74 novos casos ativos da Covid-19.

O total de pessoas em isolamento domiciliar diminuiu de 515 para 496 pessoas. Outro dado que indica redução é o de pacientes em isolamento hospitalar que era de 5 passando para 4 miracemenses. A cidade contabiliza 1.228 moradores recuperados da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade recebeu 275 doses da vacina da CoronaVac na remessa desta semana.

