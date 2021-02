36° BPM surpreende dois jovens com carga de drogas, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 14:16

SANTO ANTONIO DE PÁDUA - Dois jovens de 17 anos, foram surpreendidos com 131 pinos de cocaína; 13 buchas de maconha; 1 celular e R$ 30, no Morro da Caixa D'Agua, no bairro Gerador, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I) junto com agentes do Serviço de Inteligência (P2) foram verificar informações que apontavam pessoas que teriam saído da comunidade Nova Holanda, na cidade do Rio de Janeiro, para dar assistência na comercialização de entorpecentes na localidade paduana.



De acordo com a PM, ao perceberem a chegada das equipes, três pessoas fugiram e jogaram uma sacola com o material em uma escadaria, mas dois rapazes foram localizados. A droga apreendida, pelos policiais militares sargento Mozart e cabos Rocha e Saloto, resultou em 72,50g de cocaína e 160,40g de maconha. O caso foi apresentado na 136ª DP (Pádua) sendo os dois adolescentes autuados com base no fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06 permanecendo a disposição da Polícia Civil para posterior apresentação ao Ministério Público. Ambos estiveram acompanhados por suas mães. O terceiro suspeito não foi localizado até o fechamento desta matéria.