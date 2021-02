Munícipio contabiliza 1.491 infectados desde o início da pandemia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 16:59

NATIVIDADE - Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Natividade, no Noroeste Fluminense, elevaram oficialmente de 16 para 18 os óbitos de pacientes por conta de complicações do novo coronavírus, enquanto que outros três ainda permanecem hospitalizados. O último boletim epidemiológico registra o histórico de 1.491 infectados desde o início da pandemia, sendo que 1.341 destes já curados. Entre os casos ativos, a maior parte deles são moradores do bairro Morada do Engenho.

No último sábado, um natividadense faleceu no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, o paciente - que de acordo com a rádio Natividade era conhecido na cidade como Boca da Noite – havia sido transferido para a UTI da unidade, por conta de complicações da Covid-19. Através das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do aposentado.



Publicidade

Veja o levantamento:

Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicidade