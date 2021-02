A imunização ocorrerá no sistema drive-thru, das 8h às 14h, em frente ao Campo Municipal, no bairro Caxias Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 16/02/2021 08:00

ITAOCARA - Idosos acima de 90 anos que moram em Itaocara, no Noroeste Fluminense, começarão a ser vacinados contra a Covid-19, na próxima quarta-feira (17), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A pasta informa que segue as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A imunização ocorrerá no sistema drive-thru, das 8h às 14h, em frente ao Campo Municipal, no bairro Caxias. Já na quinta-feira (18) será iniciada a aplicação do imunizante nos idosos com mais de 85 anos.





A orientação é que o referido público alvo compareça no local indicado com documento de identificação com foto, CPF, cartão municipal de Saúde e caso tenham a carteira de vacinação. Para cadastro de pacientes acamados e sem condições de transporte os moradores devem entrar em contato pelo número (22) 3861-3705/ e-mail: [email protected] ou procurar a unidade de saúde mais próxima. A secretaria pontua que o calendário dependerá do recebimento das doses disponibilizadas pela SES.

