Por Lili Bustilho

Publicado 14/02/2021 11:00

VARRE-SAI - A Secretaria Municipal de Turismo de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, juntamente com a Emater-Rio, se reuniu na sede local da Emater-Rio, com os artesãos do município. A abertura da reunião foi realizada pela supervisora local da Emater-Rio, Rosane Bendia e conduzida pela secretária municipal de Turismo, Fátima Pimentel.

O encontro contou ainda com a presença de representantes de órgãos parceiros na estruturação da Casa do Artesão como a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes e a diretora de Cultura, Valderes Maria de Oliveira.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com a Emater-Rio, planeja estruturar um roteiro turístico no município. “A Casa do Artesão é um espaço onde a gente vai poder agregar o artesanato local, tanto urbano quanto rural. Será um espaço comum de divulgação de um trabalho que já vem sendo feito pela Emater através de cursos, capacitações e eventos, agregando tudo isso ao desenvolvimento do nosso Turismo Rural”, afirmou a supervisora local da Emater.



A finalidade da reunião foi definir um regimento interno e para discutir as mudanças e adequações para a criação da Casa do Artesão. “Foi uma conquista esperada por muitos e por muito tempo, o artesão ter seu próprio espaço. Será um local para divulgar e valorizar o seu trabalho, gerando renda”, enfatizou Fátima Pimentel.

Presença de representantes de órgãos parceiros na estruturação da Casa do Artesão. Foto: divulgação/PMVS

Secretaria de Turismo de Varre-Sai busca parcerias para alavancar o Turismo Rural

Durante a semana, a secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel, esteve no Rio de Janeiro, buscando diversas parcerias para ajudar a alavancar o Turismo Rural no município.

A primeira reunião aconteceu na Secretaria de Estado de Turismo (SETUR – RJ), com a coordenadora do artesanato do Estado, Natcha Bhering e a equipe responsável pelo cadastramento dos artesãos e emissão da Carteira Nacional do Artesão.

“Além desse cadastro que fomenta renda e turismo, através de órgãos parceiros, foi salientada a possibilidade de capacitações para os artesãos aprimorar a qualidade e valorizar a produção”, afirmou a secretária Fátima.

O segundo momento foi o encontro com o presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), Guilherme Fonseca. Durante o encontro, o assunto discutido foi a carência de placas de sinalização de pontos turísticos no município e ainda foi ressaltada a necessidade de um projeto de sinalização viária e de logradouros.

De acordo com o presidente do IEEA, em atendimento ao ofício, enviado no final de janeiro, o projeto de sinalização já está em andamento.

“As placas são importantes para organização e para a identificação dos pontos turísticos e uma referência para que o turista chegue até o local desejado”, lembrou a secretária.

Já no segundo dia, a reunião aconteceu na SETUR-RJ, com a coordenadora do Turismo Rural, Valéria Lima; com a coordenadora de Turismo Religioso, Alessandra Figueiredo e com o vice-presidente Executivo, Cesar Augusto Werneck. Na ocasião, foi discutido o potencial do turismo de Varre-Sai e as experiências no setor que já são desenvolvidas no município.

“A bola da vez no setor é o Turismo Rural. No momento em que nosso café está em destaque, é uma oportunidade de divulgar ainda mais o nosso município. Além dos nossos cafezais, temos que aproveitar para mostrar que Varre-Sai também é rico em belezas naturais. E por ser um município de fronteira, isso nos beneficia, uma vez que o turista está procurando destinos mais próximos de suas residências”, encerrou a secretária Fátima Pimente