São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, registra 11 mortes em decorrências de complicações do "novo coronavírus". Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 16/02/2021 10:00

SÃO JOSÉ DE UBÁ - Idosos acamados e demais moradores acima de 75 anos do município de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, começarão a ser imunizados contra a Covid-19, na quinta-feira, 18, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A pasta orienta que as pessoas que pertencem ao público alvo e estão acamadas deverão aguardar em suas residências, pois uma equipe providenciará a vacinação.



Na primeira etapa da segunda fase da campanha serão aplicadas as doses contra a Covid-19 nos idosos acamados, depois nos idosos domiciliados, e na sequência, por ordem decrescente de idade, sendo prioridade os moradores com mais de 95 anos, seguido dos munícipes com mais de 90 anos, veja calendário oficial. Continua após foto.

Etapas da segunda fase de vacinação. Foto: divulgação/PMSJU A prefeitura salienta que ao alcançar as doses suficientes para contemplar todo esse público divulgado irá convocar os pacientes para que compareçam ao serviço de imunização.

A prefeitura salienta que ao alcançar as doses suficientes para contemplar todo esse público divulgado irá convocar os pacientes para que compareçam ao serviço de imunização.

Publicidade

Dados do último boletim epidemiológico apontam que desde o início da pandemia até o dia 10 de fevereiro, a cidade contabilizava 476 casos confirmados da doença, sendo destes, 467 casos descartados e 1 ativo. No mesmo período teriam sido registrados 45 internações com 11 óbitos, 34 altas e 1 paciente continua hospitalizado. Três casos são considerados ainda suspeitos.