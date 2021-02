Mesmo no Carnaval, o elenco do Alvinegro treinou normalmente e chegou a fazer um jogo-treino contra o Estrela do Norte/ES. Foto: divulgação/ AEC

CARDOSO MOREIRA - O estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o popular Ferreirão, localizado na cidade de Cardoso Moreira, será o palco nesta quarta-feira, às 15h30, para um dos jogos da penúltima rodada da Seletiva do Carioca de 2021. Desta vez entrarão em campo Americano e Nova Iguaçu.



O Americano ainda cumpre seu papel na Fase Preliminar do Campeonato Carioca e tem compromisso diante do líder Nova Iguaçu. Sem chances de classificação, o Alvinegro joga para honrar as tradições e terminar bem a competição. Para se classificar o Nova Iguaçu precisa vencer o Americano e torcer para que a Cabofriense não derrote o Sampaio Corrêa na cidade litorânea.

A partida pode decretar a classificação do adversário, mas se depender do treinador Caé Cunha isto não deve acontecer por agora. O treinador pretende terminar a Fase Preliminar na terceira colocação e para isso ocorrer uma vitória sobre o Nova Iguaçu precisa acontecer. “Não é porque não temos mais chances de classificação é que vamos jogar a toalha. Precisamos honrar as tradições do Americano e jogar com seriedade as duas próximas partidas que restam. Vamos enfrentar um adversário que briga lá em cima e queremos a vitória para nos colocar na melhor posição possível”, disse o técnico ao site oficial do clube.



Mesmo no Carnaval, o elenco treinou normalmente e chegou a fazer um jogo-treino contra o Estrela do Norte/ES. Caé Cunha ainda não tem o time definido e pode aproveitar as duas últimas partidas para fazer experiências.