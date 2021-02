Ao todo, 1.279 moradores de Itaocara, no Noroeste Fluminense, foram infectados pela doença desde o início da pandemia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 14:17 | Atualizado 17/02/2021 14:19

ITAOCARA - Dados do último boletim epidemiológico divulgado Secretaria de Saúde de Itaocara, no Noroeste Fluminense, confirmaram mais duas mortes em decorrência de complicações do "novo coronavírus". O município passa a contabilizar 52 mortes desde o início da pandemia até o dia 17 de fevereiro. Ao todo, 1.279 pessoas foram infectadas pela doença. Do total de casos confirmados, 1.096 já se recuperaram, resultando em 131 casos ativos. Cinco pessoas estão internadas e 127 em isolamento domiciliar. Há um caso suspeito em investigação e ao todo 407 casos são monitorados.



O vacinômetro registra 967 munícipes imunizados até o último dia 12 sendo o público alvo equipes de vacinação, trabalhadores e idosos de instituição de longa permanência, e profissionais de saúde. Foram recebidas 1380 doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a prefeitura.

