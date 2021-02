Nova fase da campanha da vacinação contra a Covid-19, em Varre-Sai, no Noroeste |Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 11:00

VARRE-SAI - Profissionais da Saúde da rede privada cadastrados previamente e idosos acima de 83 anos são o público alvo da atual fase de imunização contra a Covid-19, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que nessa fase, a vacinação acontece na sala de vacinas do Centro de Saúde, Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado, das 9 às 16 horas sendo necessário a apresentação da carteira de identidade e cartão do SUS no ato da vacinação.



A assessoria de comunicação do município divulgou nesta sexta-feira (19/02) o balanço da vacinação até o momento. Foram imunizados na cidade 179 profissionais de Saúde e 89 idosos acima de 85 anos e acamados. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, não é possível fazer um calendário de vacinação devido à escassez de vacinas. “Estamos evoluindo na vacinação, de acordo com as doses enviadas. E não é possível fazer um calendário prévio porque não recebemos com antecedência a data e nem a quantidade de doses que serão enviadas ao município. Contamos com a compreensão da população, no sentido de aguardar a sua vez de ser imunizado”, pontuou o secretário.



Nova fase da campanha da vacinação contra a Covid-19, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS



