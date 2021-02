Encontro discutiu demandas na área da Educação estadual relacionadas ao município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 11:01

VARRE-SAI - O secretário estadual de Educação do Rio, Comte Bittencourt, esteve em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, reunido com o prefeito Silvestre José Gorini, nesta segunda-feira, 22. No encontro, foram discutidas demandas na área da Educação estadual relacionadas ao município.



O secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, que juntamente com o prefeito recebeu Comte Bittencourt, aproveitou o encontro para fazer algumas reivindicações. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura foi solicitada ao secretário estadual de Educação a liberação do recurso de R$ 1 milhão para a construção da nova creche no município. E ainda a doação definitiva dos prédios do Colégio João XXIII e do prédio onde funcionava o Colégio Estadual Doutor Miguel Couto Filho.



“O prédio João XXIII foi construído pela Campanha, com esforços de toda a população de Varre-Sai, sendo doado ao Estado para manutenção e a gente solicita a doação definitiva de ambos os prédios para o município. Eu mesmo já havia feito essa solicitação quando o secretário era deputado estadual e presidente da Comissão de Educação da Alerj. Agora estamos renovando o pedido para que, na condição de secretário, ele possa viabilizar essa tão sonhada doação”, afirmou Carlos Alberto.



O secretário municipal de Educação e Cultura ressaltou a importância da visita de Comte Bittencourt no sentido de promover a proximidade do secretário com as secretarias municipais de Educação.



Comte Bittencourt que enquanto deputado estadual destinou um ônibus e um micro-ônibus para o município, falou da visita a Varre-Sai. “O objetivo da visita é integrar a Educação, com espírito colaborativo entre Estado e municípios, aproximando do governo, representando aqui o governador Cláudio Castro. Varre-Sai está de parabéns porque juntamente com 16 municípios do Estado, alcançou a nota do IDEB, estabelecida pelo INEP. E vamos transferir ao município R$ 1 milhão como prêmio por esse resultado”, afirmou.



Dr. Silvestre José Gorini agradeceu o secretário pela atenção ao município. “Tivermos hoje a visita do secretário estadual de Educação Comte Bittencourt, que veio colocar a Secretaria à nossa disposição. Recebemos dele o anúncio da transferência da verba de R$ 1 milhão, recurso este que veio como prêmio pelo desempenho do município no IDEB. Esta verba será usada na construção de uma moderna creche escola, no terreno ao lado do Estádio Municipal recém-inaugurado”, explicou o prefeito.



Também participaram da reunião a diretora regional pedagógica, Luciana Coutinho Daniel Vicente, o diretor regional administrativo, Luiz Paulo Rodrigues, a presidente do Conselho Municipal de Educação e diretora do Departamento de Educação, Dayselane Pimenta, o chefe de gabinete, Adriano de Oliveira Silva e o vereadores Cláudio Paulanti e José Carlos Monteiro (professor Pará). Logo após a reunião, o secretário estadual de Educação prosseguiu com as atividades da agenda em Varre-Sai, visitando o CIEP Doutor Miguel Couto Filho.





Reunião em Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS

