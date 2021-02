O atleta atua pelos lados do campo e foi um dos poucos destaques do Botafogo-SP, que também acabou rebaixado, mas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foto: divulgação/ Botafogo

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 13:00

O primeiro reforço confirmado do Botafogo para a próxima temporada foi o atacante Ronald Santanna Rodrigues, de 24 anos. Ele que é natural do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, e está empolgado com a chance de defender o Fogão. Com passagem pelo Internacional e pelo Boavista, de Portugal, Ronald estava no Botafogo-SP e chamou atenção na Série B. O jogador já havia assinado um pré-contrato e fechou acordo por duas temporadas. O vínculo com o Botafogo-SP iria até maio, mas o clube paulista aceitou a rescisão imediata para ficar com 15% dos direitos econômicos.



"Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo. Podem esperar muita raça, empenho e determinação. Torcida do Fogão, pode esperar um cara trabalhador, guerreiro, que nunca vai faltar desempenho dentro de campo", declarou Ronald, à Botafogo TV.

Apesar da campanha ruim do Botafogo-SP na Série B, que culminou com o rebaixamento, o bonjesuense foi um dos destaques do time competição, com cinco gols e três assistências. Baixinho de 1,61m, o atacante também havia despertado o interesse de Goiás e Cruzeiro. Ele atribui seu desempenho as suas características como jogador de bastante velocidade, drible e ser finalizador.



O objetivo de Ronald está na ponta da língua. O novo reforço chega ciente da principal meta do time na próxima temporada. "Espero um ano de muitas vitórias e colocar o Botafogo onde não deveria ter saído, que é a Série A. É time grande. Fazer um grande Campeonato Carioca e voltar à elite do Brasileiro", acrescentou.