Denúncia feita ao telefone 190 da Sala de Operações (SOP). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 13:43

ITAPERUNA - Quase 80 pacotes com várias quantidades de drogas foram retirados de circulação durante ação de combate ao tráfico, no bairro São Mateus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) que atuam nas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) da 1ª Cia foram informados pela Sala de Operações (SOP) sobre a possibilidade de drogas escondidas na localidade conhecida como Morro da Alegria. Durante buscas foram apreendidas 49 cargas de cocaína (R$ 50 cada) totalizando 960 papelotes e 25 cargas da mesma droga sendo de R$ 20 cada, totalizando 1.250 pinos. Os materiais foram encaminhados à perícia resultando em 3kg 122g de cloridrato de cocaína. O proprietário do entorpecente não havia sido localizado até o fechamento do registro de ocorrência confeccionado na 143ª DP.

"Os Guardiões do Noroeste" - É a Unidade Policial (UP) comandada pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O Batalhão que abrange nove cidades da Região é dividido em quatro Companhias, sendo a 1ª Cia - situada no município sede da corporação - comandada pelo 1º tenente PM Azevedo. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com a Sala de Operações pelo 190 ou WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto."

Cerca de 80 cargas de drogas retiradas de circulação em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

