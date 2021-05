Ocorrências correspondem aos seis municípios de abrangência: Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/05/2021 16:58 | Atualizado 05/05/2021 16:59

MACAÉ - O 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), em Macaé, apresentou nesta semana o balanço das ações realizadas nos seis municípios de abrangência (Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã) nos últimos quatro meses. De acordo com dados da corporação, de janeiro a abril de 2021, foram realizadas 599 prisões, contra 465 no mesmo período do ano passado, um aumento de 28, 81%.

As apreensões de armas cresceram 20,25% e de simulacros 38, 09%. Entre os armamentos apreendidos estão sete fuzis calibre 556, três deles em uma ação no dia 1º de maio. "Podemos destacar uma significativa quantidade de apreensão de drogas, principalmente a maconha, 97 quilos nestes primeiros meses, o que representa um aumento de 585% em relação ao ano passado. Temos também o aumento na apreensão de crack, foram 3,154 kg, um aumento de 200% em relação ao ano passado”, falou o tenente-coronel Fábio Corrêa, comandante do Batalhão.

Além disso, o 32º BPM recuperou R$ 61.853 em dinheiro, um aumento de 352% comparado ao mesmo período de 2020.