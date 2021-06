Duas granadas, um rádio transmissor e 205 pinos de cocaína foram apreendidos no Lagomar. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Duas granadas, um rádio transmissor e 205 pinos de cocaína foram apreendidos no Lagomar.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/06/2021 14:05 | Atualizado 15/06/2021 14:07

MACAÉ - A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de duas granadas, um rádio transmissor e 205 pinos de cocaína, no fim da noite desta segunda-feira (14), em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento realizado pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), no bairro Lagomar.

Em incursão à Rua da Lagoa, militares avistaram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, que conseguiram fugir pela beira da praia, após notarem a chegada das viaturas. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram o material arrecadado pela polícia. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).

