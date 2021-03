Por O Dia

Após denúncia de tráfico de drogas, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, se deslocaram até a Rua Francisco Nicolau, no Alto de Olaria, onde puderam observar a movimentação suspeita de um adolencente de 16 anos.

Ao abordar o menor, os PMs apreenderam as drogas, que estavam escondidas nos bolsos e em uma bolsa do adolescente. Com ele foram apreendidos 12 papelotes de cocaína e 46 trouxinhas e 16 tabletes pequenos de maconha.

O adolescente e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.