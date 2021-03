Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou em suas redes sociais que conseguiu a liberação junto ao Governo Federal, por meio da Secretaria de Defesa Civil, de recurso no valor de R$ 416 mil para a obra de contenção na Rua Jerônimo de Castro, no Loteamento Tiradentes, no distrito de Amparo, local popularmente conhecido como “curva da morte”. Segundo o município, o repasse foi publicado no Diário Oficial da União no início do mês e o valor deve ser depositado na conta da Prefeitura nos próximos dias.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a obra de reconstrução no local, que foi fortemente atingido pelas chuvas em dezembro de 2019, será realizada pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), um programa do Governo Federal para situações de emergência ou estado de calamidade pública. As intervenções foram definidas pela Defesa Civil Municipal, que apresentou a proposta ao Governo Federal para a arrecadação da verba.

Ainda de acordo com a Defesa Civil Municipal, após estudos técnicos e projetos de execução, a verba federal será destinada para a construção de um muro do tipo gabião e cortina atirantada, com extensão aproximada de 20 metros, para conter a encosta.