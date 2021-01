Prefeito interino, Hingo Hammes, com o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, a gerente de enfermagem, Márcia Vieira Dias, e o diretor administrativo do HMNSE, Sergio Morelli Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 08:33

Petrópolis - O ponto de apoio para pacientes com sintomas de COVID-19 atualmente montado em uma tenda ao lado da UPA Centro será transferido na próxima quinta-feira (14) para o Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE).

UPA Cascatinha voltará a operar, na mesma data, como UPA Vermelha, exclusiva para internação de pacientes com sintomas da doença. O anúncio foi feito pelo prefeito interino Hingo Hammes , que esteve no hospital com o secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa, na tarde deste sábado (9). Hammes também antecipou que avoltará a operar, na mesma data, como UPA Vermelha, exclusiva para internação de pacientes com sintomas da doença.

Publicidade

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) Reprodução

As medidas fazem parte da reorganização das portas de entrada da rede municipal de saúde para garantir um melhor atendimento à população e uma melhor infraestrutura às equipes de saúde. Segundo o secretário de Saúde, a UPA Cascatinha, que teve toda a parte elétrica revista recentemente, passará por adequações para o pleno funcionamento de dez leitos de UTI e dez leitos clínicos.

Publicidade

Com a mudança, a UPA Centro, que hoje atende exclusivamente pacientes com sintomas de COVID-19, voltará a funcionar, já na quinta-feira, após higienização, como unidade de pronto-atendimento.

infraestrutura adequada para atender a população. Vamos reorganizar, primeiramente, esse atendimento nas “Não adianta termos várias portas de entrada sem equipes eadequada para atender a população. Vamos reorganizar, primeiramente, esse atendimento nas UPAs Centro e Cascatinha ”, afirmou o prefeito.

Publicidade

UPA passa a atender outras emergências na quinta-feira (14) Reprodução

pacientes com necessidade de atendimento de urgência (não COVID-19) na cidade deverão se dirigir à UPA Centro, Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra) e UPA Itaipava. Já pacientes com Na prática,com necessidade de atendimento de urgência (não COVID-19) na cidade deverão se dirigir à UPA Centro, Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra) e UPA Itaipava. Já pacientes com sintomas de COVID-19 deverão procurar atendimento no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, que terá um espaço no primeiro andar para organizar este fluxo.

Publicidade

“O HMNSE dispõe de infraestrutura para as equipes e os pacientes. Vamos reforçar o quadro de pessoal para garantir que na unidade, que já é referência para internação de casos de COVID-19, a população encontre atendimento adequado”, detalhou o secretário Aloísio, que voltou a falar sobre a preocupação com os casos da doença.

“A população precisa se conscientizar de que este é um trabalho conjunto. Peço a ajuda de todos: mantenham as medidas de prevenção, utilizando máscaras, lavando bem as mãos, utilizando o álcool em gel e mantendo o distanciamento”, declarou o secretário.

Publicidade

UPA Cascatinha voltará a ser UPA Vermelha Reprodução

Além do atendimento de referência para COVID-19 no HMNSE, os pontos de apoio de Itaipava e de Cascatinha serão mantidos para a realização de exames, com equipes de enfermagem. “Estamos analisando outras medidas na tentativa de melhorar o fluxo de atendimento e buscando alternativas para ampliar o número de leitos para internação para pacientes COVID e também não COVID. Toda a ajuda que vier neste momento é muito bem-vinda. Estamos buscando soluções em todos os lados, ouvindo ideias, sugestões. Nossa prioridade é reestruturar a rede de saúde, garantindo a população aquilo que é direito de todos”, finalizou Hammes.