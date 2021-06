Começa hoje a 32ª Bauernfest, com eventos transmitidos pela internet - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 08:11

Petrópolis - A abertura oficial da 32ª edição da Bauernfest, que, assim como no ano passado, terá a programação adaptada, com conteúdo online, começa nesta quinta-feira (24). A abertura, também online, será às 19h, e, assim como a extensa programação cultural, poderá ser acompanhada pelo Facebook oficial do evento: www.facebook.com/bauernfest. Vídeos e lives com danças folclóricas, curiosidades, concursos, entre outras atividades para toda a família fazem parte da programação.

O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, disse que o evento vai destacar sua importância cultural. "Essa festa representa muito para a cultura e a história da nossa cidade, e por isso, não poderíamos deixar de realizá-la. Além disso, a festa é uma tradição, importante para o setor turístico e para a economia da cidade".

Além da programação online, um Festival Gastronômico, reunindo mais de 70 estabelecimentos - entre restaurantes, bares, cafeterias, chocolaterias e cervejarias - será uma das principais atrações. Eles oferecerão opções da culinária alemã em seus respectivos endereços e também por delivery.

Cada estabelecimento vai oferecer três opções típicas da culinária germânica, além das opções dos respectivos cardápios. O Festival Gastronômico se dividirá em três categorias específicas: culinária típica alemã, produtos gastronômicos e cervejas.

Este ano, os tradicionais concursos - de tomadores de chope em metro, de chapéu mais enfeitado e de cucas alemãs, também voltam para a programação, mas tudo adaptado aos dias atuais. A maior parte das disputas exigirão inscrição prévia e serão presenciais, em espaço restrito da Cervejaria Bohemia, mas sem público. O número de inscritos é limitado, garantindo o respeito aos protocolos sanitários, e todos serão testados antes para COVID-19 antes de entrar na área do concurso.

As informações completas sobre datas e inscrições dos demais concursos estão no site www.petropolis.rj.gov.br/bauernfest.

Programação cultural online desta quinta (24)

19h - Cerimônia de Abertura da 32ª Bauernfest

19h30 - Sangria do Primeiro Barril de Chope

19h45 - Assinatura do Registro Imaterial do Pão Alemão e da Cuca

20h00 - Concurso de Tomadores de Chope em Metro.

20h30 - Bauernband