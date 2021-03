Por O Dia

12/03/2021

A Secretaria de Educação de Porto Real. Desde fevereiro, os 3,7 mil estudantes da Rede Municipal estão estudando de forma remota pela plataforma online e com a retirada de material impresso para alunos sem internet.De acordo com a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira de Souza, oconstruído pela Comissão de Elaboração conforme diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação. "O retorno será realizado através de. Já os estudantes da Educação Infantil irão retornar, posteriormente, após avaliação e análise da curva de contaminação. O rodízio será semanal, sendo 50% na primeira semana e 50% na segunda semana, respeitando a sequência dos números de chamada", explicou.Madalena destaca que o processo de reabertura das escolas no período de relaxamento das restrições de distanciamento social, de forma a não impactar na taxa de transmissão da Covid-19. Entre os principais cuidados estão a obrigatoriedade do uso da máscara, distanciamento entre os alunos, higienização do ambiente escolar e aferição da temperatura., desde que sejam cumpridas às exigências do Protocolo Sanitário. "A Prefeitura, através de um representante da Secretaria de Educação e um representante da Vigilância Sanitária, realizou a visita técnica de inspeção antes da liberação das escolas. Essas fiscalizações ocorrerão constantemente durante o ano letivo", garantiu a secretária.