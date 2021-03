A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu de forma remota com os prefeitos e representantes dos municípios consorciados nesta quinta-feira (11). Foto: Ascom/Cidennf.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/03/2021 10:28





QUISSAMÃ - Na busca pelo fortalecimento regional, a presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), a prefeita de Quissamã Fátima Pacheco, anunciou, nesta quinta-feira (11), em uma reunião da Assembleia Geral Ordinária (AGO) com os prefeitos e representantes dos municípios consorciados, uma emenda coletiva de bancada federal no valor de R$ 4,3 milhões. Coordenada pelo deputado federal Gurgel, a bancada do Rio de Janeiro, formada por 5 deputados, vai destinar suas emendas parlamentares impositivas de 2020, ao setor agropecuário, uma das principais vocações dos 8 municípios que compõem o Cidennf.



Com a obtenção deste aporte financeiro destinado ao Cidennf pelos deputados Christino Áureo, Doutor Luizinho, Chico D’Ângelo, e as deputadas Clarissa Garotinho e Soraya Santos, o consórcio poderá utilizar o valor na área da agricultura que vai atender as demandas dos municípios, como por exemplo, na aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas de Patrulha Mecanizada, que serão utilizadas na recuperação das estradas vicinais.



“O momento em nossa região é totalmente outro em relação ao passado. Hoje, o município que não pensa de forma regionalizada fica para trás. Por isso, ferramentas como o Cidennf são importantes para dialogar com deputados e senadores. Estamos otimistas com os trabalhos que vêm sendo realizados, mas também preciso dizer que apesar de ser novo na região, o consórcio já tem o seu reconhecimento na capital federal. Agradecemos aos parlamentares por essa ajuda para potencializar uma das grandes vocações da nossa região. Com parcerias, vamos continuar avançando cada vez mais", destacou Fátima Pacheco.



A prefeita de Quissamã acrescenta ainda que novos recursos estão sendo articulados para serem aplicados via consórcio, por meio de ações em diversas áreas nos municípios. “Eu e o nosso secretário executivo, Vinícius Viana, estivemos recentemente no gabinete do deputado estadual Jair Bittencourt, onde pudemos dialogar sobre as demandas da região que o consórcio abrange. O deputado foi muito positivo ao falar do Cidennf e relatou que para conseguir atender todos esses municípios, é mais interessante ser através do consórcio”, acrescentou.



Dentre outras pautas do dia, também foi tratada a adequação para implantação do Programa do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O Cidennf é o primeiro Consórcio Público do Estado do Rio de Janeiro a aderir ao sistema, que irá garantir que as pequenas, médias e grandes agroindústrias comercializem os seus produtos de origem animal em todo país.



Participaram da reunião prefeitos, vice-prefeitos e representantes dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Quissamã, Italva, São Fidélis, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.