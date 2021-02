O protesto está marcado para 9h, o ponto de partida é o Emissário Submarino Costa Azul Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:07 | Atualizado 20/02/2021 15:23

Rio das Ostras - Entidades e organizações da sociedade civil, do município de Rio das Ostras, Região dos Lagos do RJ, realizarão uma carreata pelo calendário de 'Vacinação Já' e pelo afastamento do governo Bolsonaro, neste domingo (21). O protesto está marcado para 9h, o ponto de partida é o Emissário Submarino Costa Azul. O ato acontece em todo o país.



Os organizadores destacam a urgência de lutar contra tanto atraso na distribuição da vacina e exigem a definição de um calendário de vacinação gratuita pelo SUS.



O ato tem apoio de entidades dos servidores públicos que denunciam cortes do governo federal nos investimentos em saúde e a intenção de privatizar as unidades básicas de saúde (UBS), que são as portas de entrada do cidadão ao atendimento no SUS.

“No mês passado, fizemos uma modesta chamada para a 1ª Carreata Pela Vida e nos surpreendeu a grande aceitação nas ruas com muitas dezenas de carros somando aos nossos buzinaços. Agora, além de protestarmos contra as milhares de mortes diárias pelo atraso da vacina, a carreata também será contra a ameaça de só ricos poderem se vacinar em clínicas particulares”, afirma Paulo Schleder, do SISEJUFE-RJ (sindicato do judiciário federal) um dos organizadores. "O presidente quer uma Reforma Administrativa que vai acabar com serviços públicos essenciais, como o SUS", conclui Paulo.

A carretada percorrerá a Orla de Costazul; Av. Rotary Club; Rua João Viana; Rua Carlos Viana; Praça São Pedro; Orla da Praia do Centro; Praça José P. Câmara; Rodovia Amaral Peixoto até a entrada da Rua Santa Catarina.