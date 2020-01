Chuva deixa rastro de destruição e previsão é de mais temporal para esta sexta

A previsão é de mais temporal para esta sexta. Segundo o sistema Alerta Rio, o calor e a alta umidade deixarão o céu de parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte a partir da tarde. Ela pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. A temperatura máxima do dia será de 40°C e mínima de 22ºC.

A cidade amanheceu com vários estragos ainda por causa do temporal de ontem. De acordo com o Centro de Operações (COR), por volta das 7h, havia árvores caídas nas seguintes ruas:

. VILA ISABEL: Rua Felipe Camarão e Rua Ribeiro Guimarães

. TIJUCA: Rua Soares da Costa

. CENTRO: Rua do Passeio

. CIDADE NOVA: Rua Neri Pinheiro

. SANTA TERESA: Rua Santa Cristina

. LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras e Rua Pereira da Silva

. GLÓRIA: Rua Santa Cristina

OSWALDO CRUZ: Rua Paulo de Souza Réis Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras - Divulgação / COR : Rua Paulo de Souza Réis

ALAGAMENTOS E FALTA DE LUZ

As chuvas de ontem causaram bolsões e alagamentos em várias ruas, queda de árvores e falta de luz em diversas regiões, como Tijuca, São Cristóvão, Maracanã e Santa Teresa. Segundo a Light, esses dois últimos bairros ainda estavam sem energia, no início desta manhã.

"A empresa reforçou seu efetivo para agilizar o trabalho, que é complexo para restabelecer o mais rápido possível a energia para os clientes", a Light informou.

As três linhas do VLT chegaram a ficar fora de operação e as sirenes da Ladeira dos Guararapes, no Cosme Velho, e Fazenda Catete, no bairro vizinho, foram acionadas.

LEIA MAIS: SuperVia tem problema na sinalização por causa de raios do temporal desta quinta

Guaratiba, na Zona Oeste. A maior sensação térmica foi em Santa Cruz com 52,6ºC às 14h. O temporal atingiu o Rio após uma combinação de calor e umidade. A quinta teve a maior temperatura do verão , 40,2ºC, em, na. A maior sensação térmica foi emcom 52,6ºC às 14h.

Veja onde mais choveu nas últimas 24h (7h20):

. SANTA TERESA: 47,6 mm



. LARANJEIRAS: 46 mm



. URCA: 40 mm



. SÃO CRISTÓVÃO: 39,2 mm



. TIJUCA: 39 mm