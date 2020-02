Polícia vai ao Guandu após Cedae interromper tratamento de água na estação

Rio - Policiais daestão na, em, na, desde as primeiras horas desta terça-feira. A ida dos agentes acontece menos de um dia depois de a

De acordo com a companhia, o material foi arrastado pelas fortes chuvas registradas no Rio desde domingo. Ele foi detectado após análise laboratorial.

"Para garantir a segurança hídrica das regiões atendidas pelo sistema Guandu, a diretoria de Saneamento e Grande Produção da Cedae decidiu fechar as comportas da entrada do canal principal da estação", a empresa informou, sobre a paralisação iniciada nesta segunda.

INVESTIGAÇÃO

A crise hídrica que culminou com uma investigação policial começou no início de janeiro, quando moradores da capital e da Baixada começaram a reclamar que a água que chegava às casas deles estava barrenta e com cheiro ruim. Depois da reclamação, a Cedae informou que técnicos da companhia detectaram a presença de(substância orgânica produzida por algas) na água e que ela não representa nenhum risco à saúde dos consumidores