Rio entra em estágio de alerta por causa do coronavírus

Rio - O município do Rio entrou em estágio de alerta, às 18h desta segunda-feira, devido ao aumento do número de casos de Covid-19, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Segundo a prefeitura, os casos estão sendo monitorados constantemente por um gabinete de crise. Em todo o estado, são 31 casos confirmados.

O estágio de alerta é o quarto em uma escala de cinco níveis de monitoramento e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade.

R$ 200 milhões para Saúde





“Cerca de R$ 200 milhões estão sendo liberados agora mesmo para serem empunhados em custeios, insumos nos nossos hospitais todos”, conta ele.



Sobre a questão do possível fechamento de bares e restaurantes, Crivella optou por um discurso mais conciliador.

“O melhor remédio para essa epidemia é ficar em casa. A gente vai discutir, estará em pauta na reunião de amanhã, a questão de bares e restaurantes. Fechá-los de maneira generalizada vai causar problema econômico porque vai se gastar menos luz, menos água, custeio, porém vai continuar tendo que se pagar funcionário, impostos. De tal maneira, talvez o que seja mais recomendado é que as mesas não estejam próximas”, afirma.

Teste somente para quem está internado

A secretária municipal de Saúde do Rio, Beatriz Busch, disse que as unidades de saúde não realizarão exames de diagnóstico do Covid-19 em pacientes que não precisarem de internação . Ao lado do prefeito Marcelo Crivella, durante uma coletiva sobre o combate ao coronavírus nesta segunda-feira, ela ainda pediu para que a população não procure as clínicas da família na expectativa de fazer os testes.

"O que a gente quer é que as pessoas não venham às clínicas, por exemplo, na expectativa de realizar o exame. Isso não será feito. A partir de agora, só farão os exames, falando de pacientes, os que estiverem internados em unidades hospitalares. Hoje, o teste está restrito a quem for internado. Outra coisa importantíssima, as pessoas que são usuárias de sistema suplementares de saúde. Essas instituições têm que se organizar para o atendimento integral de seus clientes", afirmou a secretária.

31 casos confirmados

Nesta manhã, a pasta informou que registrou o primeiro caso de paciente infectado pelo novo coronavírus com o quadro de saúde gravíssimo . Trata-se de um médico de 65 anos, que está internado em um hospital particular da Zona Norte da capital.

Situação de emergência

O governador do Rio, Wilson Witzel, vai declarar, nesta segunda-feira, situação de emergência em todo o Estado . De acordo com Witzel, shoppings vão abrir em apenas um turno, com funcionamento apenas da praça de alimentação — que só poderão ter um terço das mesas ocupadas. O mesmo critério será aplicado a bares e academias serão fechadas, bem como pontos turísticos. O decreto será publicado ainda nesta segunda-feira e entrará em vigor após a liberação de dinheiro do governo federal. Segundo o governador, não há prazo para o fim do período

Principais medidas a serem adotadas



- A Prefeitura do Rio não vai conceder licenças para eventos que causem grandes aglomerações.

- Continuam suspensas as férias de funcionários da área da saúde e assistência social.

- As aulas nas escolas da rede municipal de ensino permanecem suspensas. Refeitórios continuam abertos para o almoço a partir das 11h às 13h.

- Também estão suspensas atividades nas Casas de Convivência, cinemas, teatros, lonas culturais e museus da Prefeitura do Rio.

- A Prefeitura do Rio recomenda que pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, câncer, renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa.

- Prefeitura do Rio orienta que a população evite frequentar cinemas e teatros particulares.

- Recomendação de jornadas de turnos de trabalho alternativos para empresas, com o objetivo de evitar a superlotação nos transportes coletivos. E, sempre que possível, o trabalho em casa. O setor público deverá adotar o mesmo princípio de escala.

- Prefeitura do Rio está disponibilizando álcool gel em todas as repartições municipais de atendimento ao público, incluindo hospitais e abrigos.

- Prefeitura do Rio recomenda que as atividades esportivas no Engenhão não sejam abertas ao público.