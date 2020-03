Rio - Um auxiliar de almoxarifado morreu, na sexta-feira, com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), no Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio. De acordo com a declaração de morte, o homem que faria 67 anos no próximo dia 11 veio a óbito por causa de uma infecção respiratória aguda causada pela doença.

O idoso era morador do Grajaú, bairro vizinho à unidade de saúde, e era fumante.

Procurada sobre a morte do auxiliar de almoxarifado, a assessoria do Hospital do Andaraí disse que "só a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) pode se pronunciar sobre casos de coronavírus no estado".



são elas: Já a SES não se manifestou sobre ocaso, apesar de investigar 10 mortes por suspeita de infecção pela doença no estado . Até o momento, a pasta confirma três mortes pela Covid-19 no Rio;

1. Mulher de 63 anos, . Mulher de 63 anos, em Miguel Pereira

2. Homem de 69 anos, . Homem de 69 anos, em Niterói

3. Homem de 65 anos, . Homem de 65 anos, em Petrópolis