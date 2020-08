Flordelis (PSD-RJ) tentou envenenar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, pelo menos quatro vezes antes de ele ser assassinado a tiros a mando dela, em Rio - A deputada federaltentou envenenar o próprio marido, o pastor, pelo menos quatro vezes antes de ele ser assassinado a tiros a mando dela, em junho do ano passado . A informação foi divulga pela polícia na manhã desta segunda-feira.

A parlamentar foi indiciada por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, tentativa de homicídio triplamente qualificado (referente à tentativa de envenenar o pastor), associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

De acordo com o delegado Allan Duarte, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSNGI), pelo menos 11 dos 55 membros da família estão envolvidos com a execução do dia 16 de junho de 2019. Nove mandados de prisão foram cumpridos em endereços de Brasília e Rio de Janeiro em uma grande operação para buscar suspeitos do crime hoje. Entre os presos, estão quatro filhos e uma neta de Flordelis.

A imunidade parlamentar de Flordelis impede que ela seja presa pela Polícia Civil por ordenar o crime.