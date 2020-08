Maia diz que Câmara vai analisar situação de Flordelis após ela virar ré pela morte do marido

Brasília - O presidente da, disse que a Casa vai analisar se houver algum pedido judicial de afastamento da deputadaou outra medida, após a parlamentar virar ré pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo . A declaração foi dada nesta segunda-feira durante entrevista à Rádio Guaíba.

"Este é um crime que não tem relação com o mandato", disse Maia. Por isso, afirmou que não existe foro especial para o caso, que está sendo correndo na primeira instância da Justiça. "Não é uma questão de foro, mas de prerrogativa", disse.

Flordelis é apontada pelae pelocomo a mandante do assassinato do líder religioso, em 16 de junho do ano passado . A parlamentar é uma das 11 pessoas que vão responder pelo crime e teve sua residência noe o apartamento funcional emalvos de uma operação policial de busca e apreensão nesta segunda-feira.