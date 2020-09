Rio - A, decidiu, na manhã desta terça-feira, encaminhar à Corregedoria da Casa o processo de cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ) , que virou ré pelo homicídio de seu marido, o pastor. De acordo com a pasta, a representação foi feita pelo deputado Léo Motta (PSL-MG) e será encaminhada a Corregedoria ainda no final desta tarde.