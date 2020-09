Brasília - Adavai se reunir às 9h30 desta terça-feira, em conferência virtual, para definir internamente a situação da deputada, que virou ré pelo homicídio de seu marido, o pastor O crime foi no dia 16 de junho de 2019 , quando ele chegou em casa, em, sendo alvejado com vários tiros.Os parlamentares decidirão se o pedido de representação - feito pelo deputado Léo Motta (PSL-MG) - contra a deputada será enviado àda Casa.Segundo o regimento interno da Câmara, uma denúncia apresentada por um deputado contra outro é enviada à Corregedoria, por decisão da Mesa Diretora. É a Corregedoria quem faz a análise prévia da acusação, parecer que é devolvido à Mesa Diretora. Em caso de decisão procedente, o caso segue para análise doPor causa pandemia, o colegiado está com atividades suspensas. Para que sejam realizadas reuniões virtuais, o corregedor, o deputado, apresentou um projeto que autoriza o Conselho de Ética a realizar sessões pelo mesmo sistema utilizado nas votações do plenário. O corregedor vai propor à Mesa a votação imediata da proposta.